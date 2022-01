Recensione Yeedi Mop Station 2 in 1 | il robot lavapavimenti definitivo?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 6 gennaio 2022) In questo articolo andremo a vedere ladiMop2 in 1 undavvero sorprendente Abbiamo imparato a conoscere il marchio diattraverso molte recensioni e ogni volta ci siamo stupiti per qualche piccola o grande novità introdotta. Senza nulla togliere però ai fratelli del marchio possiamo affermare senza troppe remore che conMop2 in 1 il livello sale di parecchio. Ovviamente sale anche il prezzo ma come scoprirete durante lacrediamo che questovalga (quasi) fino all’ultimo euro speso. Design fedele ma nuovoMop2 in 1 Se fin’ora i cambiamenti estetici si ...