Pesantissime accuse a Manuel Bortuzzo: volano stracci nella casa del GF Vip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo è finito sotto accusa. La coinquilina si sfoga nella casa del GF Vip 6 e le sue parole sono taglienti. Inizio scoppiettante quello del nuovo anno del GF Vip 6. La prima puntata del 2022 è stata inaugurata dall’entrata di Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, chiamata da Alfonso Signorini a sostituire L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022)è finito sotto accusa. La coinquilina si sfogadel GF Vip 6 e le sue parole sono taglienti. Inizio scoppiettante quello del nuovo anno del GF Vip 6. La prima puntata del 2022 è stata inaugurata dall’entrata di Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, chiamata da Alfonso Signorini a sostituire L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MironeRosario : @velosodiego La cosa più simpatica è che una merdaccia come te al di là della squadra per cui fai il tifo in un mom… - infoitcultura : Miriana Trevisan, accuse pesantissime in diretta: l’ex marito è pronto a tutelarla querelando i gieffini - Nikko21943111 : @FRANCESCOASROM7 Caro pago preparati ad aiutare a pagare i legali che dovranno difendere la tua ex dalle accuse pes… - infoitcultura : GF Vip daytime 3/1/22, confronto infuocato nella casa: volano accuse pesantissime - opinionotutto : Raga ma davvero stiamo parlando di accuse pesantissime per un “falsa” dopo tutte le cose che sono state dette in qu… -