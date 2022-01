Pattinaggio artistico, Europei 2022: le favorite del singolo femminile: scontro a tutta Russia per l’oro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo spettacolo è assicurato. Sarà una gara tutta a trazione russa quella della specialità individuale femminile ai Campionati Europei 2022 di Pattinaggio artistico, rassegna in scena alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. Per l’occasione infatti si sfideranno nuovamente dopo meno di un mese dai Campionati Nazionali Kamila Valieva, Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova. A partire prepotentemente con i favori del pronostico sarà proprio la prima pattinatrice citata, la piccola donna dei record che ha dominato in lungo e in largo tutte le gare a cui ha partecipato in questa stagione (la prima nella massima categoria a livello internazionale) polverizzando ripetutamente tutti i primati mondiali. Se non ci saranno degli sconvolgimenti davvero impensabili, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo spettacolo è assicurato. Sarà una garaa trazione russa quella della specialità individualeai Campionatidi, rassegna in scena alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia) dal 10 al 16 gennaio. Per l’occasione infatti si sfideranno nuovamente dopo meno di un mese dai Campionati Nazionali Kamila Valieva, Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova. A partire prepotentemente con i favori del pronostico sarà proprio la prima pattinatrice citata, la piccola donna dei record che ha dominato in lungo e in largo tutte le gare a cui ha partecipato in questa stagione (la prima nella massima categoria a livello internazionale) polverizzando ripetutamente tutti i primati mondiali. Se non ci saranno degli sconvolgimenti davvero impensabili, la ...

