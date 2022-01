Palinsesto Mediaset: Alfonso Signorini fa sparire Barbara d’Urso. (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sempre meno possibilità a Barbara d’Urso per essere presente nei palinsesti Mediaset. Alfonso Signorini tornerà a settembre con il Grande Fratello Vip 5 e guiderà anche la versione classica del reality show di Canale 5. Poiché non c’è due senza tre, avrà un programma tutto suo, dedicato proprio ai gieffini, la domenica pomeriggio. View this post on Instagram Grazie al @corriere per questa splendida intervista #corrieredellasera #energia #pubblicotop #colcuore A post shared by Barbara d’Urso (@Barbaracarmelitadurso) on Jun 5, 2020 at 2:04am PDT A Barbara d’Urso restano “Pomeriggio Cinque” e forse “Live – Non è la d’Urso”. Tuttavia, al momento è ufficiale solo il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sempre meno possibilità aper essere presente nei palinsestitornerà a settembre con il Grande Fratello Vip 5 e guiderà anche la versione classica del reality show di Canale 5. Poiché non c’è due senza tre, avrà un programma tutto suo, dedicato proprio ai gieffini, la domenica pomeriggio. View this post on Instagram Grazie al @corriere per questa splendida intervista #corrieredellasera #energia #pubblicotop #colcuore A post shared by(@carmelitadurso) on Jun 5, 2020 at 2:04am PDT Arestano “Pomeriggio Cinque” e forse “Live – Non è la”. Tuttavia, al momento è ufficiale solo il ...

FrancescaAMG : Amo la mediaset quando mette nel palinsesto di italia uno la maratona di harry potter - marcoerre_ : E anche oggi quota igiene del palinsesto mediaset?? - TommasoRanisi : Mediaset non ha mai un limite al peggio. Ogni giorno lo dimostra. Ieri con il cambio del palinsesto di… - Roby_b94 : Non Mediaset che riforma il day-time di Canale5 per renderlo meno trash e più di approfondimento ma poi piazza in… - Ros68899676 : RT @StillHaveMe95: Mediaset che non voleva mandare in onda un programma del genere dovrebbe cominciare a capire che i programmi da togliere… -