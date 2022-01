NESSUN FILE VIDEO SU WHATSAPP PUO’ HACKERARE IL TUO TELEFONO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna a circolare la falsa notizia che un VIDEO whataspp sarebbe in grado di HACKERARE il tuo TELEFONO, in stile catena di sant’Antonio. Ecco il testo potrebbe arrivare anche a voi : “Inizieranno a far circolare un VIDEO su WHATSAPP che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Il FILE si chiama “India sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuo TELEFONO in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici.Ora l’hanno detto anche ai telegiornali” CESTINATE! e dimenticate questa assurdità. NESSUN FILE in formato VIDEO può HACKERARE un TELEFONO Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 6 gennaio 2022) Torna a circolare la falsa notizia che unwhataspp sarebbe in grado diil tuo, in stile catena di sant’Antonio. Ecco il testo potrebbe arrivare anche a voi : “Inizieranno a far circolare unsuche mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Ilsi chiama “India sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuoin 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici.Ora l’hanno detto anche ai telegiornali” CESTINATE! e dimenticate questa assurdità.in formatopuòunInformatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel ...

