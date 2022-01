Napoli | visite già effettuate da Tuanzebe

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il nuovo difensore delha già svolto lemediche: anticipate di un giorno rispetto alle previsioni Anticipate lemediche diper il. In gran segreto e nel trambusto pre partita, gli azzurri hanno anticipato di un giorno ledel difensore che arriva in prestito dal Manchester United. Ora il centrale torna in Inghilterra per le ultime cose burocratiche e poi tornerà in Italia pronto per scendere in campo nel weekend. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.