Nadal | «Djokovic? Mi dispiace per lui | ma conosceva le regole Bisogna fidarsi della scienza»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) «Il mondo ha già sofferto abbastanza. C’è bisogno di vaccinarsi. Seavesse voluto, avrebbe potuto giocare qui (agli Australian Open, ndr) senza alcun problema. Da un certo punto di vista, miper lui. Ma allo stesso tempo c’è da dire chequelle condizioni da molti mesi fa e ha fatto la sua scelta». Così Rafa, intervistato dopo la partita con Berankis a Melbourne, in merito al caso che ha coinvolto nelle ultime ore il numero uno al mondo Novak, il cui visto non è stato accettato dalle autorità australiane.è ancora in Australia, in albergo, e farà ricorso contro la decisione del governo di Victoria. Il tennista serbo è no-vax e avrebbe voluto partecipare al torneo – riservato ai tennisti vaccinati – tramite una speciale esenzione ...

Advertising

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - angelomangiante : Tante cose ancora da chiarire sul caso #Djokovic. Intanto, ecco #Nadal: 'Se avesse voluto, avrebbe potuto giocare… - fanpage : Caso #Djokovic, Rafa Nadal attacca il tennista serbo sottolineando l'importanza dei vaccini - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Nadal sul caso #Djokovic: 'Le regole sono chiare, con il vaccino si può giocare in Australia'. #novakdjokovic https://t.co… - boredmartii : RT @AndreaPecchia1: Tutto quello che c'era da dire lo ha detto Rafa #Nadal #Djokovic #NovakDjokovic #Djokovid #DjokovicOut #Australia #Me… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal Djokovic

: 'Mondo ha sofferto abbastanza per il Covid' Rafa, al ritorno sui campi per il Melbourne Summer Set dopo la guarigione dal covid, risponde così sul caso: 'Ognuno è ...Rafanon si nasconde davanti al caso che coinvolge Novak. Il serbo, no vax, rischia di essere espulso dall'Australia : il suo visto è stato annullato e la sua esenzione dal vaccino non ...Il tennista serbo, non vaccinato, ha presentato ricorso contro la decisione delle autorità di negargli il visto d’ingresso: se ne saprà di più lunedì ...Gli avvocati del campione serbo hanno ottenuto un'ingiunzione provvisoria che impedisce alle autorità di espellere il tennista almeno fino a lunedì, quando è prevista la nuova udienza ...