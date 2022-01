L’ultimo saluto a Nicholas e Ilaria: “ora vola tra gli angeli, non ci credo che non sarai più qui con me” (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noschese Le sirene delle ambulanze, un lungo applauso e l’abbraccio degli amici. Centinaia di persone presenti, ieri sera, ai funerali di Nicholas Galluzzi e Ilaria Bove, il 18enne e la 15enne che hanno perso la vita il 1 gennaio, a bordo di un Beverly 250. Per L’ultimo saluto, il sindaco Francesco Morra ha chiesto ai familiari di celebrare i funerali al Palazzetto dello Sport di Capriglia, per permettere ad amici e parenti di essere presenti, nel rispetto delle norme anti covid. I feretri sono giunti dinanzi al Palazzetto accolti dalle sirene delle ambulanze e da un lungo applauso. A portare la bara della giovanissima Alessia il fratello, con la divisa della protezione civile. Straziante il dolore dei genitori e degli amici, ancora increduli di fronte ad una tragedia che oggi non ha una spiegazione. “E’ una ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noschese Le sirene delle ambulanze, un lungo applauso e l’abbraccio degli amici. Centinaia di persone presenti, ieri sera, ai funerali diGalluzzi eBove, il 18enne e la 15enne che hanno perso la vita il 1 gennaio, a bordo di un Beverly 250. Per, il sindaco Francesco Morra ha chiesto ai familiari di celebrare i funerali al Palazzetto dello Sport di Capriglia, per permettere ad amici e parenti di essere presenti, nel rispetto delle norme anti covid. I feretri sono giunti dinanzi al Palazzetto accolti dalle sirene delle ambulanze e da un lungo applauso. A portare la bara della giovanissima Alessia il fratello, con la divisa della protezione civile. Straziante il dolore dei genitori e degli amici, ancora increduli di fronte ad una tragedia che oggi non ha una spiegazione. “E’ una ...

