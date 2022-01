L’ultimo Bogdanovich

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per vecchi cinéphiles come noi, rovinati da troppe riviste francesi, resterà sempre il cinéphile che montò il docu Directed by John Ford e poi lo tradusse in un libro adorabile, Il cinema secondo John Ford. Per gli stessi cinéphiles che siamo, ma un po’ cresciuti o attempati, sarà sempre lo strizzacervelli Elliot Kupferberg dei Sopranos, e dopo ancora i minimi camei dentro ai Kill Bill. Per il resto, Peterè stato uno dei grandi registi, e influenti, della New Hollywood. Quello per il cui esordio,spettacolo, i giornali americani scomodarono frasi come “l’opera più potente di un giovane regista americano dai tempi di Citizen Kane”. E poi il geniale autore di commedie come Ma papà ti manda sola? e Paper Moon, che fanno così contrasto con la sua vita amara, toccata dalla violenza. Vite da Saint Jack. Del resto non aveva studiato il ...