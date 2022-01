La Vita in Diretta Vs Pomeriggio 5: Litigio in Diretta Tra Conduttori! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Incidente diplomatico tra Rai 1 e Canale 5 nell’ultima Diretta dei due programmi pomeridiani condotti rispettivamente da Alberto Matano e Simona Branchetti. L’inviata di Pomeriggio 5 news avrebbe letteralmente scippato un ospite alla collega de La Vita in Diretta. Un fatto che non è andato giù ad Alberto Matano il quale in Diretta, ha mostrato tutto il suo disappunto. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda! Pomeriggio 5 scippa un ospite a La Vita in Diretta: lo sfogo di Matano Polemica a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti. Nell’ultima Diretta de ‘La Vita in Diretta’ e ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 6 gennaio 2022) Incidente diplomatico tra Rai 1 e Canale 5 nell’ultimadei due programmi pomeridiani condotti rispettivamente da Alberto Matano e Simona Branchetti. L’inviata di5 news avrebbe letteralmente scippato un ospite alla collega de Lain. Un fatto che non è andato giù ad Alberto Matano il quale in, ha mostrato tutto il suo disappunto. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda!5 scippa un ospite a Lain: lo sfogo di Matano Polemica a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti. Nell’ultimade ‘Lain’ e ...

Advertising

Dan81243778 : @fakemattarella @MikyS03 Veramente la vita in diretta come sai inizia molto prima. Allora Simona ha detto, hai avut… - CIAfra73 : @larennachic @cristia_urbano Ieri sera ho visto La vita in diretta dal primo minuto su RaiPlay. La giornalista di… - pippoMR : ??Dopo il ritrovamento di un cadavere, Matano ha accusato Pomeriggio Cinque di avere sottratto a 'La vita in diretta… - annatomasi1 : RT @VigilanzaT: Oggi è un altro giorno è 'approfondimento' o 'intrattenimento'? Domenica In? Uno Mattina? La Vita in Diretta? Le tanto stro… - stank_88_ : RT @MikyS03: La correttezza della vita in diretta che mette al primo posto l'educazione e il rispetto -