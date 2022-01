Juventus-Napoli | fallo di mano di Mertens | proteste dei bianconeri per il rigore non concesso VIDEO

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lanon è andata oltre il pareggio contro il, il big match della 20esima giornata del campionato di Serie A si è concluso sul risultato di 1-1. Vantaggio nel primo tempo siglato da, nella ripresa il pareggio di Chiesa. Si sono registrate leda parte dellaper un calcio dinonai. Alla fine del primo tempocolpisce il pallone con il braccio sulla punizione di Cuadrado: per l’arbitro c’è solo corner per la Juve, il VAR non interviene. Al termine della partita, dopo aver rivisto le immagini, si sono scatenate le. @DAZN IT ma Ciro Ferrara che ne capisce di calcio? Parlare delnon dato perdi ...

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - ilnapolionline : SERIE A - Juventus-Napoli 1-1, i top e il flop della squadra azzurra - - sscalcionapoli1 : Rosa Petrazzuolo: “Un Napoli decimato dalle assenze affronta al meglio delle sue possibilità la Juventus all’Allian… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

non si fanno male nel posticipo della 20° giornata , anche se l'1 - 1 dell'Allianz Stadium fa felice maggiormente i partenopei, presentatisi a Torino in piena emergenza. Eppure ad ...Commenta per primo Il presidente delAurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi alla squadra, attraverso il suo profilo Twitter, al termine della partita pareggiata sul campo della. Un risultato arrivato in una ...Il Napoli ha pareggiato stasera in trasferta all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per 1-1. Questo il commento della SSCN. Torino – Finisce 1-1 tra Juventus e Napoli allo Juventus Stadium."11 - Il Napoli è la seconda squadra in grado ad effettuare più di 10 tiri allo Stadium contro la Juventus in un primo tempo di Serie A, dopo la Lazio nell'agosto 2013. Aggressivo. #SerieA #JuventusNa ...