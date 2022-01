Juve-Napoli ancora a rischio: l’ASL di Torino è pronta a intervenire (Di giovedì 6 gennaio 2022) È arrivato il 6 gennaio 2022. In quello che doveva essere il giorno della ripresa del campionato di Serie A, possiamo dire che si sta assistendo a una delle pagine più nere del calcio italiano. Dopo la giornata funesta di ieri, oggi alcune squadre dovranno scendere in campo senza tanti giocatori positivi e con focolai ancora in corso. È il caso del Napoli che stasera affronterà la Juventus in uno Juve-Napoli che si preannuncia tra i peggiori di sempre. Juventus Napoli La situazione nel Napoli è caotica: gli azzurri, dopo aver ricevuto il “permesso” di partire dall’ASL Napoli 1, sono arrivati a Torino, dove però sono stati parzialmente bloccati. Infatti, Amir Rrahmani, Piotr Zielinski e Stanislav ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) È arrivato il 6 gennaio 2022. In quello che doveva essere il giorno della ripresa del campionato di Serie A, possiamo dire che si sta assistendo a una delle pagine più nere del calcio italiano. Dopo la giornata funesta di ieri, oggi alcune squadre dovranno scendere in campo senza tanti giocatori positivi e con focolaiin corso. È il caso delche stasera affronterà lantus in unoche si preannuncia tra i peggiori di sempre.ntusLa situazione nelè caotica: gli azzurri, dopo aver ricevuto il “permesso” di partire dal1, sono arrivati a, dove però sono stati parzialmente bloccati. Infatti, Amir Rrahmani, Piotr Zielinski e Stanislav ...

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - BTBaGaulois : RT @TolliVincenzo: La Figc non ferma il campionato perché è troppo ghiotta l'occasione di regalare 3 punti alla #Juve contro la primavera d… - cn1926it : #JuveNapoli in bilico, con un altro positivo l’#ASL di #Torino può bloccare tutto -