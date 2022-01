Intervista ai Magi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pigi Castiglioni è Gaspare da trent’anni. Franco Bilardi è Melchiorre da 15. Ultimo arrivato, Jean Claude, nel ruolo di Baldassarre. I Re Magi sono oggi, come dal 1336 (lo testimonia un documento nel libro del frate Allegranza) in corteo a Milano in occasione dell’Epifania. Il corteo, fino a due anni fa, attraversava le strade del centro, da piazza del Duomo a piazza Sant’Eustorgio con il devoto omaggio dei Magi a un presepe vivente. Le cose son cambiate causa virus ma non l’entusiasmo di organizzatori e partecipanti. “Ho iniziato a frequentare la parrocchia di Sant’Eustorgio nel 1990 – racconta “Gaspare” Castiglioni che a fine mese compirà ottant’anni – all’inizio ero un figurante, poi responsabile dei vestiti, tenevo i contatti con la casa d’arte Arte Fiore che ci dava gli abiti. Dopo un paio d’anni sono diventato uno dei Magi e se ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pigi Castiglioni è Gaspare da trent’anni. Franco Bilardi è Melchiorre da 15. Ultimo arrivato, Jean Claude, nel ruolo di Baldassarre. I Resono oggi, come dal 1336 (lo testimonia un documento nel libro del frate Allegranza) in corteo a Milano in occasione dell’Epifania. Il corteo, fino a due anni fa, attraversava le strade del centro, da piazza del Duomo a piazza Sant’Eustorgio con il devoto omaggio deia un presepe vivente. Le cose son cambiate causa virus ma non l’entusiasmo di organizzatori e partecipanti. “Ho iniziato a frequentare la parrocchia di Sant’Eustorgio nel 1990 – racconta “Gaspare” Castiglioni che a fine mese compirà ottant’anni – all’inizio ero un figurante, poi responsabile dei vestiti, tenevo i contatti con la casa d’arte Arte Fiore che ci dava gli abiti. Dopo un paio d’anni sono diventato uno deie se ...

Advertising

ilfoglio_it : Dal 1336 a oggi, in cammino per Milano in occasione dell’Epifania. Chi sono i protagonisti (volontari) dell’antico… - palmierimarinon : Su @webecodibergamo l'intervista nella quale parlo di #abiti e #tessuti nell'iconografia dei Magi a #Bergamo… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #5gennaio “A #Bologna è conservata una copia del Santo Sepolcro che paradossalmente è più antica di quella che si trova… - LailaSimoncelli : RT @vaticannews_it: #5gennaio “A #Bologna è conservata una copia del Santo Sepolcro che paradossalmente è più antica di quella che si trova… - GandolfiBetta : RT @vaticannews_it: #5gennaio “A #Bologna è conservata una copia del Santo Sepolcro che paradossalmente è più antica di quella che si trova… -