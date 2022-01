Giochi pericolosi. Tutte le armi del Cremlino (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’industria bellica russa non ha mai cessato la produzione di armamenti e le ragioni geopolitiche di questo vanno ricercate a partire dalle guerre di invasione subite dalla Russia, nel XVIII secolo per opera della Svezia, nel XIX per opera della Francia e nel XX secolo, per ben due volte, per mano tedesca. Nell’ultimo decennio si è registrato un profondo crollo della fiducia nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, due potenze nucleari della prima ora, che ha minato le basi su cui sono stati costruiti gli sforzi per il disarmo che permisero di eliminare l’85% delle armi nucleari accumulate durante la Guerra fredda. La riduzione della profondità strategica territoriale viene percepita dalla Federazione Russa come un problema esistenziale. Nella competizione con l’occidente, per Mosca, le linee rosse includono l’espansione verso est della Nato e il dispiegamento di ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’industria bellica russa non ha mai cessato la produzione di armamenti e le ragioni geopolitiche di questo vanno ricercate a partire dalle guerre di invasione subite dalla Russia, nel XVIII secolo per opera della Svezia, nel XIX per opera della Francia e nel XX secolo, per ben due volte, per mano tedesca. Nell’ultimo decennio si è registrato un profondo crollo della fiducia nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, due potenze nucleari della prima ora, che ha minato le basi su cui sono stati costruiti gli sforzi per il disarmo che permisero di eliminare l’85% dellenucleari accumulate durante la Guerra fredda. La riduzione della profondità strategica territoriale viene percepita dalla Federazione Russa come un problema esistenziale. Nella competizione con l’occidente, per Mosca, le linee rosse includono l’espansione verso est della Nato e il dispiegamento di ...

