Fiorentina - Udinese, stadio chiuso. Non si gioca, ma i viola ci saranno / DIRETTA (Di giovedì 6 gennaio 2022) Firenze, 6 gennaio 2022 - stadio chiuso al pubblico stasera a Firenze, ma tutto pronto e allestito come se si dovesse giocare Fiorentina - Udinese. Partita che, invece, non si giocherà, almeno non ... Leggi su lanazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Firenze, 6 gennaio 2022 -al pubblico stasera a Firenze, ma tutto pronto e allestito come se si dovessere. Partita che, invece, non si giocherà, almeno non ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - FiorentinaUno : Fiorentina-Udinese, le formazione ufficiale della Fiorentina - Fiorentinanews : La formazione della #Fiorentina che NON scenderà in campo contro l'Udinese -