Alfonso Signorini ha chiesto ad un altro ex vippone di tornare in Casa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Kabir Bedi e Delia Duran potrebbero non essere gli ultimi vipponi ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, dato che Alfonso Signorini ha chiesto anche ad Andrea Denver di tornare in Casa. Questa notizia è un’esclusiva di Biccy.it ed al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì. Il nome di Andrea Denver in realtà non è nuovo, dato che la stessa Adriana Volpe l’ha ironicamente “chiamato a rapporto” qualche puntata fa. Detto, fatto. Alfonso Signorini gli avrebbe davvero telefonato ed il modello si sarebbe reso disponibile. Andrea Denver è stato uno dei volti più amati della quarta edizione del GF Vip (la prima condotta da Signorini) ed è arrivato ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 gennaio 2022) Kabir Bedi e Delia Duran potrebbero non essere gli ultimi vipponi ad entrare nelladel Grande Fratello Vip, dato chehaanche ad Andrea Denver diin. Questa notizia è un’esclusiva di Biccy.it ed al momento la trattativa sembrerebbe essere quasi conclusa. La firma finale non c’è, ma la volontà da parte di entrambe le parti sì. Il nome di Andrea Denver in realtà non è nuovo, dato che la stessa Adriana Volpe l’ha ironicamente “chiamato a rapporto” qualche puntata fa. Detto, fatto.gli avrebbe davvero telefonato ed il modello si sarebbe reso disponibile. Andrea Denver è stato uno dei volti più amati della quarta edizione del GF Vip (la prima condotta da) ed è arrivato ...

