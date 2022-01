Albero di Natale in fiamme nella notte: mamma e due bimbi in ospedale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un Albero di Natale ha preso fuoco nella notte a Viterbo a poche ore dal tradizionale smontaggio dell'Epifania. Un incendio divampato dopo le tre e che ha sorpreso nel sonno una donna e i suoi due ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Undiha preso fuocoa Viterbo a poche ore dal tradizionale smontaggio dell'Epifania. Un incendio divampato dopo le tre e che ha sorpreso nel sonno una donna e i suoi due ...

Advertising

ciropellegrino : Lo so, non ci crederete. Avevano rubato l'albero di #Natale nella sede del Consiglio comunale di #Napoli. Lo avevan… - fattoquotidiano : Prato, addobbi di natale con la faccia di Hitler appesi all’albero comunale di Montemurlo: “Oltraggio a tutti i par… - ilpost : È stato rubato per la seconda volta l’albero di Natale del consiglio comunale di Napoli - s0fficinofindus : HANNO INDOVINATO QUANTI AGHI HA L’ALBERO DI NATALE DEELLA PROVA DEL CUOCO STO MALE - BnB_Ferroviere : #Epifania2022 a Milano: ultimo giorno di apertura, con laboratori dedicati ai bambini, per il Villaggio di Natale i… -