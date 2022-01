Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio obbligo di vaccino perché più di 50 anni l’orientamento sarebbe emerso nella cabina di regia che si è riunita nel pomeriggio in vista del Consiglio dei Ministri chiamata varare nuove misure per fronteggiare l’incalzare dell’onda di contagi provocati dalla variante omicron fra i temi chiavi il protocollo per la scuola la gestione delle quarantenne l’obbligo vaccinale a quali categorie o fasce d’età allargarlo l’ipotesi allargamento del super passa tutti i lavoratori altro da stiro importante la circolare per lo smart Working nella Pia tra 28 dicembre e 4 gennaio il tasso di crescita dei ricoveri negli ospedali sentinella della federazione Aziende Sanitarie Ospedaliere avuto un’accelerazione del 25 8% la proporzione vaccinati navazze stabile non vaccinati di animazione il 72% del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio obbligo di vaccino perché più di 50 anni l’orientamento sarebbe emerso nella cabina di regia che si è riunita nel pomeriggio in vista del Consiglio dei Ministri chiamata varare nuove misure per fronteggiare l’incalzare dell’onda di contagi provocati dalla variante omicron fra i temi chiavi il protocollo per la scuola la gestione delle quarantenne l’obbligo vaccinale a quali categorie o fasce d’età allargarlo l’ipotesi allargamento del super passa tutti i lavoratori altro da stiro importante la circolare per lo smart Working nella Pia tra 28 dicembre e 4 gennaio il tasso di crescita dei ricoveri negli ospedali sentinella della federazione Aziende Sanitarie Ospedaliere avuto un’accelerazione del 25 8% la proporzione vaccinati navazze stabile non vaccinati di animazione il 72% del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus fatti nelle ultime 24 ore. Ieri 1.228.410. Il t… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - junews24com : Icardi Juve: il Psg voleva un bianconero! Secco no di Cherubini - - GiaPettinelli : Covid: Sono 189.109 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece… -