Supercoppa FS | il Milan batte la Roma e vola in finale

Advertising

tuttosport : ??#SupercoppaFemminile Ferrovie dello Stato ?? Oggi le semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo @FIGCfemminile … - OptaPaolo : 1 - Il #Milan femminile si qualifica oggi per la prima finale di Supercoppa Italiana della sua storia. Scalata.… - Luxgraph : Supercoppa FS: il Milan vola in finale, stesa la Roma 2-1 - claudiamutti67 : RT @MilanNewsit: Figc Femminile: 'Il Milan è la prima finalista della Supercoppa!' - junews24com : Roma Milan femminile 1-2: rossonere in finale di Supercoppa. Ora tocca alla Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Milan

LATINA - Giornata amara per la Roma di Spugna , che nella prima delle due semifinali diFS perde 2 - 1 contro ildi Ganz (priva di bomber Giacinti non convocata per scelta tecnica e sempre più vicina al prestito) e abbandona quindi il sogno finale. Nel primo tempo la ...LATINA - Giornata amara per la Roma di Spugna , che nella prima delle due semifinali diFS perde 2 - 1 contro ildi Ganz (priva di bomber Giacinti non convocata per scelta tecnica e sempre più vicina al prestito) e abbandona quindi il sogno finale. Nel primo tempo la ...Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della “Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato” sono: Juventus Women (prima in classifica nell’ultimo campionato); Milan Femminile (secondo in c ...Le ragazze giallorosse si sono arrese al Francioni di Latina, contro il Milan di Maurizio Ganz. Decisivi ai fini del risultato le due reti nel primo tempo di Thomas e Bergamaschi in 4 minuti, prima de ...