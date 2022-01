(Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha rivelato di averunadi culto anni '80con la star. Il vulcanicoavrebbe in mente un'idea per unadi culto anni '80e ne avrebbe parlato con la star titolare dello show,sembra aver preso gusto alla serialità dopo aver lavorato a Peacemaker, spinoff del suo The Suicide Squad in arrivo il 13 gennaio su HBO Max. Nel corso di un Twitter Q&A con i suoi follower, a ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Supercar: David Hasselhoff e James Gunn hanno discusso una versione moderna della serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercar David

Movieplayer.it

LEGGI:Hasselhoff mette all'asta la sua K. I. T. T. (e la consegnerà personalmente a colui che la acquisterà), è andata in onda per quattro stagioni ? dal 1982 al 1986 ? sul ...... fondata dalla famiglia Caprotti, e di storici marchi inglesi quali Thomas Mason,John ... Oggi l'azienda realizza viti che si trovano su quasi tutte lee hypercar: da Ferrari a McLaren e ...James Gunn ha rivelato di aver discusso una versione moderna della serie di culto anni '80 Supercar con la star David Hasselhoff . Il vulcanico James Gunn avrebbe in mente un'idea per una moderna vers ...James Gunn ha spiegato ad un utente Twitter per quale motivo il progetto reboot di Supercar non può essere ancora realizzato.