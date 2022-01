Sull'obbligo vaccinale per gli over 50 Draghi piega Salvini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non è un compromesso politico, ma una decisione che riflette i dati Sulle fasce d’età più a rischio. Non possiamo caricare ancora di più la pressione sugli ospedali”. Mario Draghi usa i numeri per placare la politica. A meno di tre settimane dal voto per il Quirinale, i veti dei partiti Sulle norme anti Covid proposte da Palazzo Chigi diventano fantasmi che danzano Sulla strada che separa l’ex banchiere dal Colle. Tuttavia alla fine passa la linea del premier, una prova di forza che piazza l’Italia fra i primi paesi in Europa a stringere ancora di più le maglie sanitarie contro il virus (in compagnia di Germania, Grecia, Austria). Prima la cabina di regia (senza Giancarlo Giorgetti per la Lega e Stefano Patuanelli per il M5s, sostituiti da Massimo Garavaglia e Fabiana Dadone), poi il Consiglio dei ministri (fra ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non è un compromesso politico, ma una decisione che riflette i datie fasce d’età più a rischio. Non possiamo caricare ancora di più la pressione sugli ospedali”. Mariousa i numeri per placare la politica. A meno di tre settimane dal voto per il Quirinale, i veti dei partitie norme anti Covid proposte da Palazzo Chigi diventano fantasmi che danzanoa strada che separa l’ex banchiere dal Colle. Tuttavia alla fine passa la linea del premier, una prova di forza che piazza l’Italia fra i primi paesi in Europa a stringere ancora di più le maglie sanitarie contro il virus (in compagnia di Germania, Grecia, Austria). Prima la cabina di regia (senza Giancarlo Giorgetti per la Lega e Stefano Patuanelli per il M5s, sostituiti da Massimo Garavaglia e Fabiana Dadone), poi il Consiglio dei ministri (fra ...

