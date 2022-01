Stellantis - Tavares: "L'accessibilità delle auto elettriche rimane la sfida principale" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'adozione della mobilità elettrica è frenata da diversi fattori. Tra questi, secondo l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, figura "l'accessibilità" per la maggior parte dei consumatori e in particolare per il bacino di clienti più importante per il settore automobilistico, la classe media. Ecco perché, per il dirigente lusitano, la questione della riduzione dei costi rimane "la sfida principale" da affrontare per tutti i costruttori, ancor più di tutti gli aspetti legati all'evoluzione tecnologica. Un gioco competitivo. Tavares, che ha parlato durante un evento legato al Ces di Las Vegas, ha affrontato anche un'altra problematica da lui stesso sollevata più volte negli ultimi mesi: l'imposizione "dall'alto" della mobilità elettrica. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'adozione della mobilità elettrica è frenata da diversi fattori. Tra questi, secondo l'amministratore delegato di, Carlos, figura "l'" per la maggior parte dei consumatori e in particolare per il bacino di clienti più importante per il settoremobilistico, la classe media. Ecco perché, per il dirigente lusitano, la questione della riduzione dei costi"la" da affrontare per tutti i costruttori, ancor più di tutti gli aspetti legati all'evoluzione tecnologica. Un gioco competitivo., che ha parlato durante un evento legato al Ces di Las Vegas, ha affrontato anche un'altra problematica da lui stesso sollevata più volte negli ultimi mesi: l'imposizione "dall'alto" della mobilità elettrica. ...

