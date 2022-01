Stellantis: accordo con Amazon per sviluppo software guida connessa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Amazon e Stellantis hanno annunciato una serie di accordi globali e pluriennali che trasformeranno l'esperienza di guida per milioni di clienti Stellantis. La nuova intesa favorirà la transizione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)hanno annunciato una serie di accordi globali e pluriennali che trasformeranno l'esperienza diper milioni di clienti. La nuova intesa favorirà la transizione del ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Accordo tra Stellantis e Amazon per auto connessa - ilmessaggeroit : #stellantis, accordo con #amazon per auto connessa. Svilupperanno nuova piattaforma per abitacolo digitale - gekkofasa : RT @classcnbc: AMAZON CON STELLANTIS #Amazon e #Stellantis hanno siglato un accordo per implementare la tecnologia e il #software Amazon n… - classcnbc : AMAZON CON STELLANTIS #Amazon e #Stellantis hanno siglato un accordo per implementare la tecnologia e il #software… -