Stadio della Roma, Gualtieri: “Pronti a parlarne con Friedkin” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – C’è ancora speranza per i tifosi giallorossi? Lo Stadio sognato sembra ormai un lontano ricordo, tra discussioni istituzionali e progetti cambiati ed eclissati. Ma forse no. Torna a parlarne proprio il nuovo Sindaco di Roma. A margine di una commemorazione al Verano, cimitero monumentale di Roma, Gualtieri ha detto: “Se a gennaio ci sarà un incontro con Friedkin sullo Stadio della Roma? Noi siamo Pronti a incontrarli e assolutamente disponibili. Ci sono già stati dei primi contatti anche con l’assessore Veloccia”. Ha spiegato il Primo Cittadino Romano. E un passo è stato già fatto. Conclude: “Siamo Pronti e mi risulta che ci sia anche da parte loro un interesse ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– C’è ancora speranza per i tifosi giallorossi? Losognato sembra ormai un lontano ricordo, tra discussioni istituzionali e progetti cambiati ed eclissati. Ma forse no. Torna aproprio il nuovo Sindaco di. A margine di una commemorazione al Verano, cimitero monumentale diha detto: “Se a gennaio ci sarà un incontro consullo? Noi siamoa incontrarli e assolutamente disponibili. Ci sono già stati dei primi contatti anche con l’assessore Veloccia”. Ha spiegato il Primo Cittadinono. E un passo è stato già fatto. Conclude: “Siamoe mi risulta che ci sia anche da parte loro un interesse ...

