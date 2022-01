Roma, Bambino Gesù, record di bimbi ricoverati per Covid: «Alcuni in terapia intensiva» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Situazione preoccupante al Bambino Gesù di Roma sul fronte Covid. I contagi aumentano e, purtroppo, colpiscono anche i più piccoli, Alcuni con conseguenze anche piuttosto serie. L’ultimo report parla di 51 bimbi in totale ricoverati per Covid-19, il più piccolo dei quali ha solo 13 giorni di vita. Per il nosocomio pediatrico è un record assoluto nei numeri e il timore è che il quadro possa rapidamente peggiorare nei prossimi giorni. Bambino Gesù di Roma: 51 ricoveri, tre in terapia intensiva L’aumento è stato evidente negli ultimi giorni considerando che a dicembre i malati erano appena 15. La sede di Palidoro è ormai piena e si sta lavorando per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Situazione preoccupante aldisul fronte. I contagi aumentano e, purtroppo, colpiscono anche i più piccoli,con conseguenze anche piuttosto serie. L’ultimo report parla di 51in totaleper-19, il più piccolo dei quali ha solo 13 giorni di vita. Per il nosocomio pediatrico è unassoluto nei numeri e il timore è che il quadro possa rapidamente peggiorare nei prossimi giorni.di: 51 ricoveri, tre inL’aumento è stato evidente negli ultimi giorni considerando che a dicembre i malati erano appena 15. La sede di Palidoro è ormai piena e si sta lavorando per ...

