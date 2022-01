Quirinale | ipotesi Mattarella-bis | dopo i senatori M5s | a favore anche la corrente Pd dei Giovani turchi | “Lo proporremo a Letta”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre continuano le pressioni deiM5s perché Giuseppe Conte sostenga l’di un-bis per ilnel Pd c’è chi si dicevole a sostenere la proposta. Ladem dei, come confermato dal deputato Matteo Orfini, ha intenzione di presentare l’idea ufficialmente a Enricoin occasione della riunione del 13 gennaio con direzione e gruppi parlamentari. Secondo il senatore Francesco Verducci, l’impressione è che “nel Pd ci sia sensibilità sul tema”, ha dichiarato all’agenzia Adnkronos. Una ‘sensibilità’ quanto larga? “La fase è molto fluida ma noi il ragionamento fatto lo porteremo avanti nel Pd. E il ragionamento è questo: noi siamo ancora pienamente dentro ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale ipotesi

Taleè dettata dai problemi dei tamponi antigenici rapidi con la nuova variante, come ... Gelo ad Agorà, bomba Omicron sulLe statistiche sui tamponi rapidi sono agghiaccianti e anche ...Leggi Anche, votazioni al via dal 24 gennaio: oggi l'avviso di convocazione del ... Difatti il lancio dell'Liliana Segre presidente è durato lo spazio di un mattino (seppure ...Si allarga il fronte del Mattarella bis per il Quirinale, ma il Presidente della Repubblica non ha nessuna intenzione di accettare ...“I partiti italiani, tutti indistintamente, oramai sono soltanto dei comitati d’affari con qualche persona perbene al loro interno, non assolvono più alcun ruolo nella vita politica e sono irrilevanti ...