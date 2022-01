Ogni medico dovrebbe ricevere questa cartolina prima di una visita (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una cartolina di cui tutti gli studi medici dovrebbero fornirsi: si tratta della Don’t Weigh Me Card, “Non pesarmi”, per non mettere a disagio i pazienti. Purtroppo, in molti casi durante le visite mediche i pazienti vengono pesati anche se non è strettamente necessario. Molte persone, oltre a sentirsi a disagio per tale situazione, potrebbero soffrire di disturbi alimentari ed essere pesati non gioverebbe alla loro salute mentale. questa card, che i dottori dovrebbero mettere a disposizione nelle sale d’attesa degli studi medici, servirà a quei pazienti che preferiscono non essere pesati, se non necessario. La cartolina che permette al paziente di far sapere se preferisce non essere pesato è di MoreLove.Org, una risorsa online no-profit fondata da Ginny Jones per aiutare i genitori a crescere i propri ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unadi cui tutti gli studi mediciro fornirsi: si tratta della Don’t Weigh Me Card, “Non pesarmi”, per non mettere a disagio i pazienti. Purtroppo, in molti casi durante le visite mediche i pazienti vengono pesati anche se non è strettamente necessario. Molte persone, oltre a sentirsi a disagio per tale situazione, potrebbero soffrire di disturbi alimentari ed essere pesati non gioverebbe alla loro salute mentale.card, che i dottoriro mettere a disposizione nelle sale d’attesa degli studi medici, servirà a quei pazienti che preferiscono non essere pesati, se non necessario. Lache permette al paziente di far sapere se preferisce non essere pesato è di MoreLove.Org, una risorsa online no-profit fondata da Ginny Jones per aiutare i genitori a crescere i propri ...

