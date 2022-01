Napoli | crolla una cappella nel cimitero di Poggioreale | Video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio, un'ala di un edificio deldidestinato a ospitare loculi è improvvisamenteta. Durante il cedimento, sono state distrutte numerose nicchie ed i resti di molti defunti sono finiti tra le macerie. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Guarda tutti iuna palazzina nel pistoiese, salvi madre e figlioQuesta mattina, intorno alle 5:45, èta una palazzina a Pieve a ...Ucraina, l'enorme albero di Nataleimprovvisamente in mezzo alla piazzaImmagini che hanno dell'incredibile quelle mostrate in questo filmato: un albero di ...Esplosione a Ravanusa: il disastro ...