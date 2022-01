Manca medico, Comune fa ordinanza sfida 'vietato ammalarsi' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Ordine" ai cittadini "di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico". È il contenuto di una singolare e provocatoria ordinanza firmata ieri da Carlotta Opizzi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Ordine" ai cittadini "di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del". È il contenuto di una singolare e provocatoriafirmata ieri da Carlotta Opizzi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Manca medico Manca medico, Comune fa ordinanza sfida 'vietato ammalarsi' "Ordine" ai cittadini "di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico". È il contenuto di una singolare e provocatoria ordinanza firmata ieri da Carlotta Opizzi, sindaco di Ferriere, piccolo comune appenninico dell'alta Valnure, nel Piacentino al quale - assieme ...

Il "Silenziatore" dei vertici della azienda sanitaria al dott. Amodeo per non raccontare la verità ai cittadini ... manca un'organizzazione ottimale che metta al centro la salute dell'ammalato. E poi la cosa particolarmente grave è la forte carenza di organico. Vorrei fare solo l'esempio del personale medico del ...

