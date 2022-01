Macron vuole «rompere le palle» ai non vaccinati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In un'intervista a Le Parisien ha usato toni molto forti nei loro confronti chiamandoli «irresponsabili» e non degni di essere definiti «cittadini» Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In un'intervista a Le Parisien ha usato toni molto forti nei loro confronti chiamandoli «irresponsabili» e non degni di essere definiti «cittadini»

