Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Muriqi... (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attacco va sistemato, l'attacco va rinforzato. La Lazio ha deciso di trovare un'alternativa valida a Ciro Immobile, ma per farlo dovrà prima riuscire a piazzare Muriqi. La speranza del club ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'attacco va sistemato, l'attacco va rinforzato. Laha deciso di trovare un'alternativa valida a Ciro Immobile, ma per farlo dovrà prima riuscire a piazzare. La speranza del club ...

Advertising

HankLazlo : RT @Gazzetta_it: Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Muriqi... #calciomercato - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Muriqi... #calciomercato - sportli26181512 : Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Muriqi...: Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Mu… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Muriqi... #calciomercato - Gazzetta_it : Lazio, caccia alla punta: si stringe per Sesko, ma Muriqi... #calciomercato -