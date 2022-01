Juventus, ipotesi Kaio Jorge in prestito a gennaio: la situazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus pensa se piazzare o meno Kaio Jorge in prestito a gennaio: la situazione sull’attaccante brasiliano Tra i giocatori della Juventus in bilico a gennaio c’è anche Kaio Jorge. Negli ultimi giorni il brasiliano è stato accostato al Marsiglia, nell’ambito dell’eventuale affare Milik, e successivamente anche in Serie A, alla Sampdoria. Come riportato da Tuttosport, è molto difficile che si apra uno spiraglio con l’OM per Milik. Al momento non c’è nulla di concreto anche con la Samp. La partenza di Kaio Jorge non è una priorità per la Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lapensa se piazzare o menoin: lasull’attaccante brasiliano Tra i giocatori dellain bilico ac’è anche. Negli ultimi giorni il brasiliano è stato accostato al Marsiglia, nell’ambito dell’eventuale affare Milik, e successivamente anche in Serie A, alla Sampdoria. Come riportato da Tuttosport, è molto difficile che si apra uno spiraglio con l’OM per Milik. Al momento non c’è nulla di concreto anche con la Samp. La partenza dinon è una priorità per la. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene ...

