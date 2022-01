J Stash, il rapper americano uccide la fidanzata e poi si suicida. I tre figli chiamano la polizia e poi fuggono (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha ucciso la sua fidanzata, poi ha puntato la pistola contro se stesso ed ha sparato, mentre i tre figli della vittima erano nella stanza accanto. Parliamo di J Stash, rapper americano di soli 28 anni. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la tragedia è avvenuta intorno alle 7:15 del 1° gennaio a Tample City, un sobborgo di Los Angeles. La polizia, che ha risposto ad una chiamata per violenza domestica, ha trovato i corpi di Jeanette Gallegos, 28 anni, e J Stash, 28 (il cui nome legale è Justin Joseph) all’interno della residenza. Secondo quanto ricostruito, la coppia si è chiusa in camera dando vita ad una feroce lite, tanto che i tre figli di Jeanette, di 7, 9 e 11 anni avevano cominciato a bussare alla porta della stanza preoccupati per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha ucciso la sua, poi ha puntato la pistola contro se stesso ed ha sparato, mentre i tredella vittima erano nella stanza accanto. Parliamo di Jdi soli 28 anni. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la tragedia è avvenuta intorno alle 7:15 del 1° gennaio a Tample City, un sobborgo di Los Angeles. La, che ha risposto ad una chiamata per violenza domestica, ha trovato i corpi di Jeanette Gallegos, 28 anni, e J, 28 (il cui nome legale è Justin Joseph) all’interno della residenza. Secondo quanto ricostruito, la coppia si è chiusa in camera dando vita ad una feroce lite, tanto che i tredi Jeanette, di 7, 9 e 11 anni avevano cominciato a bussare alla porta della stanza preoccupati per la ...

