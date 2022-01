Effetto Omicron sui contagi in provincia: nessun comune Covid free (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ANCONA - Alla velocità supersonica della variante Omicron la mappa del contagio in provincia di Ancona cambia vorticosamente colore e mostra un paesaggio che sembra irriconoscibile rispetto a un mese ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ANCONA - Alla velocità supersonica della variantela mappa delo indi Ancona cambia vorticosamente colore e mostra un paesaggio che sembra irriconoscibile rispetto a un mese ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Nell'ultima settimana circa il 2,3% dei casi era di persone che si sono re-infettate, in forte aumento rispetto all… - realessandrello : RT @emmevilla: Secondo: #Omicron causa una malattia meno severa per tutti. Rispetto a Delta, avete circa il 60% di probabilità in meno di f… - QuintoPotereV : ?? Effetto #Omicron tra i giovani, a #Bari 5349 positivi: San Paolo e San Girolamo i quartieri più colpiti ?? - FrancoScarsell2 : Spinti dalla variante Omicron,negli Stati Uniti, i casi accertati sono schizzati a quota 1 mln al giorno,ma le auto… - ThE___MaTrIx : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 in Italia: con i 202 morti di oggi ci avviciniamo ai 150 decessi al giorno, i massimi da maggio. Malgrado il ca… -