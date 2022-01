Dakar 2022: è battaglia continua nella Tappa 4 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con i suoi 465 Km cronometrati, la Tappa numero 4 della Dakar 2022 è la più lunga del rally, almeno per quanto riguarda le prove speciali. La carovana è partita da Al Qaisumah con destinazione Riyadh. Questa sarà la località finale di questa prima settimana di gara: domani e venerdì sono previste due tappe “ad anello”, a cui seguirà la giornata di riposo. Tornando alla giornata odierna, le due classi principali hanno visto battaglia vera, anche se a livello di classifica non segnaliamo scossoni troppo elevati. Dakar 2022: cosa è successo nella Tappa 4? Nelle auto sembrava dovesse essere la giornata trionfale dell’idolo di casa. Yazeed Al Rajihi aveva piegato la concorrenza di Nasser Al Attiyah, quando una svista del saudita ha mandato tutto a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Con i suoi 465 Km cronometrati, lanumero 4 dellaè la più lunga del rally, almeno per quanto riguarda le prove speciali. La carovana è partita da Al Qaisumah con destinazione Riyadh. Questa sarà la località finale di questa prima settimana di gara: domani e venerdì sono previste due tappe “ad anello”, a cui seguirà la giornata di riposo. Tornando alla giornata odierna, le due classi principali hanno vistovera, anche se a livello di classifica non segnaliamo scossoni troppo elevati.: cosa è successo4? Nelle auto sembrava dovesse essere la giornata trionfale dell’idolo di casa. Yazeed Al Rajihi aveva piegato la concorrenza di Nasser Al Attiyah, quando una svista del saudita ha mandato tutto a ...

