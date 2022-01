Covid: Renzi, 'prepararci a quarta dose, con virus dovremo convivere' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "L'esplosione dei contagi non deve terrorizzarci. Il virus continua a fare paura soprattutto per chi non si vaccina. Dobbiamo correre sulle terze dosi, prepararci da subito per ciò che avverrà tra qualche mese con le quarte dosi e soprattutto convivere con il Covid. Lo diciamo dai primi mesi: non ci libereremo del virus in un colpo solo ma dovremo conviverci". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "L'esplosione dei contagi non deve terrorizzarci. Ilcontinua a fare paura soprattutto per chi non si vaccina. Dobbiamo correre sulle terze dosi,da subito per ciò che avverrà tra qualche mese con le quarte dosi e soprattuttocon il. Lo diciamo dai primi mesi: non ci libereremo delin un colpo solo maconviverci". Così Matteonella enews.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Renzi Per Titan Services e Beach & Park stop per Covid ... il Comitato regionale, sempre con riferimento alla situazione Covid, ha deciso per una sospensione fino a domenica 23 gennaio . Il gruppo guidato da coach Wilson Renzi dovrebbe tornare in campo ...

Covid, Giletti: 'No a stregoni in tv? Mentana ha ragione, ma non sui talk' Qual è lo stato di salute dell'informazione? 'Sono estimatore di Draghi e penso che dobbiamo ringraziare Renzi per aver staccato la spina a Conte. Ma do ragione a Santoro, mi sembra ci sia un ...

Covid: Renzi, 'prepararci a quarta dose, con virus dovremo convivere' La Sicilia Credit: ANSA/ DI MEO Ci risiamo: è sempre Letta contro Renzi, la politica del centrosinistra è ancora ferma allo “stai sereno”. Che è successo stavolta? Che Renzi sta già lavorando sottotraccia affinché con Draghi al Quir ...

Grandi elettori, il Pd toscano chiude a Renzi Ceccarelli: «Uno dei due delegati a Italia Viva? Non credo proprio». Il Nazareno: non daremo indicazioni sulla parità di genere ...

