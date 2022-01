Chi è Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi: è stata una delle organizzatrici del primo Gay Pride ufficiale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Imma Battaglia è un’attivista, politica italiana e tra i leader del movimento LGBT+. È sposata con Eva Grimaldi, concorrente attuale del Grande Fratello Vip ed ex di Gabriel Garko. Imma Battaglia: attivista per i diritti LGBTQI+ È nata a Portici, in provincia di Napoli, il 28 marzo del 1960. Ha studiato matematica alla Facoltà di Napoli. Successivamente ha lavorato come sales manager dei mercati Utilities, Energy, PAC, PAL per un’azienda nel settore ICT. Nel 1994 è stata, insieme a Vladimir Luxuria, organizzatrice del primo Gay Pride ufficiale. Ma non solo. Nel 2000 infatti un’altra grande iniziativa: il World Gay Pride, che ha visto per la prima volta una grande partecipazione e solidarietà da parte degli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è un’attivista, politica italiana e tra i leader del movimento LGBT+. È sposata con Eva, concorrente attuale del Grande Fratello Vip ed ex di Gabriel Garko.: attivista per i diritti LGBTQI+ È nata a Portici, in provincia di Napoli, il 28 marzo del 1960. Ha studiato matematica alla Facoltà di Napoli. Successivamente ha lavorato come sales manager dei mercati Utilities, Energy, PAC, PAL per un’azienda nel settore ICT. Nel 1994 è, insieme a Vladimir Luxuria, organizzatrice delGay. Ma non solo. Nel 2000 infatti un’altra grande iniziativa: il World Gay, che ha visto per la prima volta una grande partecipazione e solidarietà da parte degli ...

