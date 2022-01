Check-up - Come si fanno i controlli prima della revisione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le proroghe alle scadenze decise in seguito alla pandemia, arriva comunque il momento di effettuare la revisione. Come si fa a prepararsi per il controllo? L'esame preliminare del veicolo serve per evitare di rischiare, al momento dell'ispezione, un esito negativo, cosa che comporterebbe una perdita di tempo e di denaro. I punti sotto la lente. prima della revisione, sarebbe opportuno sottoporre la vettura a un tagliando di manutenzione ordinaria, in occasione del quale far effettuare i controlli, con particolare attenzione a freni, sospensioni ed emissioni. Se, invece, non è il momento del tagliando, si può fare da sé. Un privato non può ovviamente provvedere di persona a una prova dei gas di scarico, ma può verificare con facilità altri aspetti della vettura che ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le proroghe alle scadenze decise in seguito alla pandemia, arriva comunque il momento di effettuare lasi fa a prepararsi per il controllo? L'esame preliminare del veicolo serve per evitare di rischiare, al momento dell'ispezione, un esito negativo, cosa che comporterebbe una perdita di tempo e di denaro. I punti sotto la lente., sarebbe opportuno sottoporre la vettura a un tagliando di manutenzione ordinaria, in occasione del quale far effettuare i, con particolare attenzione a freni, sospensioni ed emissioni. Se, invece, non è il momento del tagliando, si può fare da sé. Un privato non può ovviamente provvedere di persona a una prova dei gas di scarico, ma può verificare con facilità altri aspettivettura che ...

Advertising

tmthys : io come oomf che non conosco nessun fansite nuovo perché sono dalla parte old school con le liste vuote e tutti i f… - adorotutto : RT @santamaria_real: Florence ?? The economics student ????? is packed with a big dick. Check him out yourself ??Subscribe now - stefaniaspo : Check my new post on #instagram ?? Come realizzare un oggetto creativo e in grado di convertire con poche e semplic… - fabriz74 : @elena__ba @rivamesta Come se al pronto soccorso prima guardassero la pulizia delle mutande o il buco del calzino z… - felixfukuda : Comunque mi fa morire come il mio profilo Twitter sia un weekly check sulla mia salute mentale e i miei attacchi di… -