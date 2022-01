Burioni contro Djokovic: "Gesto gravissimo da parte sua e degli organizzatori" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Un campione sportivo gode di immensi benefici, ma è tenuto anche a dare il buon esempio. In un momento come questo il comportamento di Djokovic e degli australiani è intollerabile e non deve essere tollerato”. Attraverso un tweet, il virologo Roberto Burioni esprime così la sua contrarietà all’esenzione del campione di tennis dalla certificazione vaccinale per partecipare agli Australian Open. Quello che si terrà in Australia il prossimo 17 gennaio sarà il primo Grande Slam dell’anno al quale Djokovic parteciperà senza aver rivelato se sia vaccinato o meno e avvalendosi piuttosto di un’esenzione medica dalle autorità australiane. Il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, ha però negato che il campione abbia ricevuto un trattamento preferenziale per l’esenzione, durante un iter ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Un campione sportivo gode di immensi benefici, ma è tenuto anche a dare il buon esempio. In un momento come questo il comportamento diaustraliani è intollerabile e non deve essere tollerato”. Attraverso un tweet, il virologo Robertoesprime così la sua contrarietà all’esenzione del campione di tennis dalla certificazione vaccinale percipare agli Australian Open. Quello che si terrà in Australia il prossimo 17 gennaio sarà il primo Grande Slam dell’anno al qualeciperà senza aver rivelato se sia vaccinato o meno e avvalendosi piuttosto di un’esenzione medica dalle autorità australiane. Il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, ha però negato che il campione abbia ricevuto un trattamento preferenziale per l’esenzione, durante un iter ...

