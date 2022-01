"Voglio morire prima di te". Imma Battaglia straziante, la Grimaldi in lacrime al GfVip (Di martedì 4 gennaio 2022) Show dei sentimenti. E non solo. “Quando ti ritrovi a cinquant'anni e ti abbandonano non senti la terra sotto i piedi”: le parole di Eva Grimaldi commuovono tutti. Ora ha una nuova vita dopo aver sposato civilmente Imma Battaglia, che arriva al Grande Fratello Vip per un omaggio alla Grimaldi. L'attrice assicura di aver compreso i veri motivi dell'abbandono da parte di suo marito. "Non mi voleva più sposare", svela la Grimaldi dopo aver svelato la data di nascita in chiesa. Poi parla della dipendenza dall'alcol dopo la fine del suo matrimonio. Un racconto drammatico. Imma Battaglia fa una vera dichiarazione d'amore. E dice ad Eva: "Voglio morire prima di te perché non vivo senza te". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Show dei sentimenti. E non solo. “Quando ti ritrovi a cinquant'anni e ti abbandonano non senti la terra sotto i piedi”: le parole di Evacommuovono tutti. Ora ha una nuova vita dopo aver sposato civilmente, che arriva al Grande Fratello Vip per un omaggio alla. L'attrice assicura di aver compreso i veri motivi dell'abbandono da parte di suo marito. "Non mi voleva più sposare", svela ladopo aver svelato la data di nascita in chiesa. Poi parla della dipendenza dall'alcol dopo la fine del suo matrimonio. Un racconto drammatico.fa una vera dichiarazione d'amore. E dice ad Eva: "di te perché non vivo senza te". La ...

