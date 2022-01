VIDEO Sinner-Rinderknech, ATP Cup 2022: highlights e sintesi. L’azzurro vince in due set (Di martedì 4 gennaio 2022) Jannik Sinner ha portato a casa nella notte anche la seconda vittoria personale in ATP Cup, nel primo match del tie tra Italia e Francia. Sconfitto in questo caso Arthur Rinderknech, con il quale si è incontrato per la terza volta in carriera dopo le due (con alterno risultato) del 2021. L’altoatesino ha dato così il via a quello che è diventato il 3-0 da parte della selezione italiana in virtù dei successi di Matteo Berrettini su Ugo Humbert e di quello del doppio composto dai primi due giocatori italiani nei confronti di Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. L’Italia sfiderà poi, nella giornata di dopodomani, la Russia, come ultimo confronto del girone B. Sarà anche il giorno di Berrettini-Medvedev, la sfida senz’altro più qualificata dell’intero raggruppamento, mentre per quanto riguarda Sinner ci sarà Roman Safiullin, ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Jannikha portato a casa nella notte anche la seconda vittoria personale in ATP Cup, nel primo match del tie tra Italia e Francia. Sconfitto in questo caso Arthur, con il quale si è incontrato per la terza volta in carriera dopo le due (con alterno risultato) del 2021. L’altoatesino ha dato così il via a quello che è diventato il 3-0 da parte della selezione italiana in virtù dei successi di Matteo Berrettini su Ugo Humbert e di quello del doppio composto dai primi due giocatori italiani nei confronti di Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. L’Italia sfiderà poi, nella giornata di dopodomani, la Russia, come ultimo confronto del girone B. Sarà anche il giorno di Berrettini-Medvedev, la sfida senz’altro più qualificata dell’intero raggruppamento, mentre per quanto riguardaci sarà Roman Safiullin, ...

