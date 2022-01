VIDEO Berrettini-Humbert | ATP Cup 2022 | highlights e sintesi Prima vittoria stagionale per il romano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Quello visto questa notte è un altro Matteorispetto a quello del 2 gennaio.delin ATP Cup: con il 6-4 7-6 su Ugo, l’altroieri vincitore su Daniil Medvedev, che ha messo il punto esclamativo sul successo con la Francia, l’Italia può permettersi di sperare ancora nella qualificazione alle semifinali della competizione. Con un avversario leggermente meno aggressivo come Alex De Minaur, Matteo ha sfoggiato una condizione migliore rispetto a quella del debutto: meno imballato rispetto a quanto visto domenica e soprattutto una buona resa al servizio, con cui ha concesso 14 punti complessivi e nemmeno una palla break. Con questo successo gli azzurri tengono ancora aperta la porta per le semifinali della ATP Cup: ...

A Sidney, in Atp Cup, Matteoe Jannik Sinner vincono 3 - 0 contro la Francia. Guarda le foto del successo azzurroL'Italia sfiderà poi, nella giornata di dopodomani, la Russia, come ultimo confronto del girone B. Sarà anche il giorno di- Medvedev, la sfida senz'altro più qualificata dell'intero raggruppamento, mentre per quanto riguarda Sinner ci sarà Roman Safiullin , catapultato nel ruolo di numero 2 russo.Jannik Sinner ha portato a casa nella notte anche la seconda vittoria personale in ATP Cup, nel primo match del tie tra Italia e Francia. Sconfitto in questo caso Arthur Rinderknech, con il quale si è ...Quello visto questa notte è un altro Matteo Berrettini rispetto a quello del 2 gennaio. Prima vittoria stagionale del romano in ATP Cup 2022: con il 6-4 7-6 su Ugo Humbert, l'altroieri vincitore su Da ...