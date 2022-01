Via libera con esenzione medica: Djokovic gioca gli Australian Open (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic parteciperà, grazie a un permesso speciale (una esenzione medica), agli Australian Open di tennis, in programma a Melbourne dal 17 gennaio. E’ stato lo stesso numero 1 del mondo a darne notizia, con un post su Instragram. “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta – ha scritto il serbo che non ha mai chiarito se ha fatto il vaccino Covid -. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022!”. Djokovic, vincitore delle ultime tre edizioni degli Australian Open, si appresta dunque a sbarcare in Australia e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Novakparteciperà, grazie a un permesso speciale (una), aglidi tennis, in programma a Melbourne dal 17 gennaio. E’ stato lo stesso numero 1 del mondo a darne notizia, con un post su Instragram. “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità in ogni momento presente e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta – ha scritto il serbo che non ha mai chiarito se ha fatto il vaccino Covid -. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari e oggi sto andando in Australia con un permesso di. Andiamo 2022!”., vincitore delle ultime tre edizioni degli, si appresta dunque a sbarcare in Australia e ...

