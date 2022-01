“Sospesa” Doccia gelata per Eleonora Daniele e il suo pubblico | la scelta necessaria della Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ildinon sarà contento di questa notizia, trapelata nelle scorse ore. Disposta infatti una sospensione momentanea di ‘Storie Italiane’ in un giorno già definito. Coloro che seguono costantemente l’appuntamento mattutino in compagniaconduttrice televisiva dovranno farsene una ragione, anche perché la Rai ha già deciso e non sono previsti ulteriori cambiamenti. Ma non è l’unica presentatrice ad avere dei disagi, infatti è coinvolta anche Antonella Clerici. Primafine del 2021,è stata devastata dal dolore per la perdita dell’amata zia Elsa: “Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta, la tua amata sorella . Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi ...