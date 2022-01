SEGA | realizzato il PC più veloce del mondo

Leggi su curiosauro

(Di martedì 4 gennaio 2022) La, multinazionale giapponese leader negli anni ’90 nel settore dei videogiochi, dopo la ristrutturazione aziendale interna del 2001 non produce più console ma sviluppa soltanto videogiochi per altre aziende. Ora, però, la società è tornata in pista e ha dato vita al PC da gioco piùdel. E pare che lo voglia regalare, ovvero offrire gratuitamente.Il PC per il gaming piùdel, sviluppato dallaI nati negli anni ’70 e ’80 conoscono lacome gigante della produzione di console per uso domestico e di certo hanno memoria dei dispositivi Master System II, Maga Drive, Saturn e Genesis. Poi, dopo anni di crisi, la società ha gettato la spugna, arrendendosi all’assalto congiunto di Nintendo, Sony, PlayStation e ...