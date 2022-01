Scuola, al via le iscrizioni on line 2022/23. Come presentare e controllare la domanda LA GUIDA (Di martedì 4 gennaio 2022) Da oggi e fino alle ore 20 del 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni degli studenti all'anno scolastico 2022/23. Ecco una breve GUIDA che illustra passo passo Come procedere con l'iscrizione del ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 4 gennaio 2022) Da oggi e fino alle ore 20 del 28 gennaiosono aperte ledegli studenti all'anno scolastico/23. Ecco una breveche illustra passo passoprocedere con l'iscrizione del ...

Advertising

Ettore_Rosato : Se non riparte la scuola in presenza non riparte il Paese. L’auspicio è che nel confronto con le regioni si decida… - repubblica : Scuola, le Regioni allo scontro sul ritorno in classe il 10: 'Il Cts si assuma la responsabilita''. Le regole: via… - Angela3v999 : @Open_gol Sveglia..mai loro … ?????????????? Scuole belle e sicure, il governo cancella la task force di Renzi: sono 5… - Angela3v999 : @marieta99044909 Già… non sono stati loro… Scuole belle e sicure, il governo cancella la task force di Renzi: sono… - NTR24 : Scuola Bilingue, il 7 gennaio le seconde dosi agli alunni -