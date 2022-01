Sanremo 2022, un big a rischio squalifica? Il verdetto degli autori (Di martedì 4 gennaio 2022) Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo, il terzo consecutivo condotto da Amadeus. Ancora una volta, il conduttore deve fare i conti con una violazione del regolamento da parte di un cantante in gara. Proprio com’era accaduto lo scorso anno con Fedez e Francesca Michielin, anche questa volta un big ha pubblicato il suo brano prima di esibirlo in esclusiva sul prestigioso palco dell’Ariston. Stiamo parlando di Gianni Morandi, uno dei più attesi dell’evento. Sanremo 2022, giallo Fiorello: il comico potrebbe non partecipare al Festival Amadeus ha gettato ombre sulla presenza della sua storica spalla e il malumore dei fan si è fatto sentire Sanremo 2022: Gianni Morandi a ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 gennaio 2022) Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival di, il terzo consecutivo condotto da Amadeus. Ancora una volta, il conduttore deve fare i conti con una violazione del regolamento da parte di un cantante in gara. Proprio com’era accaduto lo scorso anno con Fedez e Francesca Michielin, anche questa volta un big ha pubblicato il suo brano prima di esibirlo in esclusiva sul prestigioso palco dell’Ariston. Stiamo parlando di Gianni Morandi, uno dei più attesi dell’evento., giallo Fiorello: il comico potrebbe non partecipare al Festival Amadeus ha gettato ombre sulla presenza della sua storica spalla e il malumore dei fan si è fatto sentire: Gianni Morandi a ...

