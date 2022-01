Sanremo 2022: la prima gaffe è d'autore. Canzone finita sul web, Morandi graziato (Di martedì 4 gennaio 2022) Posta un video con il brano in gara e rischia l'esclusione. La Rai: problema tecnico causato dal tutore che ha alla mano di CHIARA DI CLEMENTE Leggi su quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Posta un video con il brano in gara e rischia l'esclusione. La Rai: problema tecnico causato dal tutore che ha alla mano di CHIARA DI CLEMENTE

