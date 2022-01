(Di martedì 4 gennaio 2022) Deglidei calciatori, nessuna deroga alla austerity. Salutano:e Ghoulam. Driese Lorenzosalutano Napoli. Dietro l’addio del capitano secondo il quotidiano Lasi cela la rigorosa fermezza di Aurelio Deche ha scelto la linea dell’austerity e non farà eccezioni nemmeno per il suo capitano, finitodale di conseguenza dal progetto azzurro dopo la scelta del club di dare un taglio robusto al monte ingaggi.potrebbe salutare già a gennaio. “De, aveva ufficializzato la sua decisione di risanare i conti già nello scorso mese di luglio e non può dunque ...

Advertising

napolipiucom : REPUBBLICA - De Laurentiis taglia gli stipendi: Insigne e Mertens fuori dal budget #DeLaurentiis #napoli… - infoitsport : Insigne-Toronto, Repubblica: chiudere prima della Juventus non gli fa bene, da leader a traditore è un attimo! E De… - CalcioNapoli24 : - Ale3359541134 : @GenCar5 @repubblica @marcoazzi66 Si siamo lì intorno ad 1,87,lo stesso de Laurentiis disse che anche lui pensava c… - Enzolott : Chissa se De Laurentiis che fa gli auguri di buon anno durante il discorso di #Mattarella non sia una sua candidatu… -

Ultime Notizie dalla rete : REPUBBLICA Laurentiis

GonfiaLaRete

... "I Ricardos e 'I love Lucy', l'origine di tutte le sitcom" È morta la produttrice Martha De, la moglie di Dino Kenneth Branagh racconta 'Belfast': "Ci ho messo due mesi a girarlo e una ...Ecco quanto scrive: ' Insigne rischia di congedarsi con la stessa colonna sonora dei ... Insigne, che ha atteso invano una nuova offerta da De? che non ha alzato la proposta da 3,...Il conto è aperto. La cifra che Aurelio De Laurentiis deve al Comune per la concessione dello stadio Maradona è di 3,4 milioni di euro. In quella somma ci sono le ultime due stagioni calcistiche funes ...Lorenzo Insigne firma con il Toronto, il giocatore rischia di essere considerato un ‘traditore’ come fu per Sarri ed Higuain. Oramai il futuro di Insigne è deciso: andrà al Toronto, con la firma sul c ...