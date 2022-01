Parma | Buffon positivo al Covid-19 | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ilhala presenza di un nuovoal: si tratta di GianluigiIl, attraverso una nota ufficiale, hala positività al-19 di un altro componente del gruppo squadra. Si tratta di Gianluigi. IL– «IlCalcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al-19 di Gianluigi. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta ...